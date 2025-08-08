Российским войскам удалось перебраться через реку Волчья и закрепилась на территории Днепропетровской области в районе Дачного.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Deep State.

Также россияне продвинулись у границы области в Зеленом Гаю.

Продвижение РФ зафиксировано и в Серебрянском лесу.

Накануне Deep State сообщал, что российские войска продвинулись у границы Донецкой и Луганской областей в Серебрянском лесничестве.

Война в Украине идет 1262-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась на трех участках у границы Днепропетровской области в районе Удачного, сообщает Deep State. Также россияне продвинулись в направлении Родинского и к северу от Часова Яра. Путин и Трамп договорились в ближайшее время провести личную встречу по Украине.

