Армия РФ продвинулась в Серебрянском лесничестве (граница Донецкой и Луганской областей).

Об этом пишет украинский военный телеграм-канал Deep State.

"Противник, выискивая слабые позиции или их отсутствие, проникает в тыл и пытается там закрепиться, вступая даже в бой с пилотами, которые этого просто не ожидают. Причиной этого стали проблемы в зоне ответственности одной из бригад территориальной обороны, которым крайне необходима поддержка и ресурсы, что является общей проблемой использования подразделений сил территориальной обороны. В настоящее время ситуацию пытаются стабилизировать, но преобладающее количество пехоты противника даёт возможность достигать успехов на участке", – говорится в сообщении.

Также Deep State пишет, что армия РФ "подобралась" к Торскому на Лиманском направлении и пытается закрепиться на новых позициях.

Ранее Deep State сообщал, что российские войска продвинулись около Лимана и на южно-донецком направлении. Также наступление зафиксировано и на границе с Днепропетровской областью.

Война в Украине идет 1260-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

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