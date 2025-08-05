Российские военные уже заходят в город Родинское, что в северном тылу от Покровска и Мирнограда Донецкой области.

Об этом сообщает военный телеграм-канал Deep State.

По его данным, в последние дни россиян уже замечали на восточных окраинах города, и они активно продолжают туда заходить.

"Родинское находится в тылу Мирнограда и Покровска, что позволит открыть дополнительное и очень неприятное направление для попыток захода в эти крупные города. Но для оккупации таких огромных городов необходимы соответствующие ресурсы, которые сначала нужно перегруппировать, собрать и отправить на реализацию задачи, как это было, например, в Авдеевке. Поэтому россияне уже давно сосредотачивают свое внимание, в первую очередь на логистике, приводящей к обвалу обороны и дезорганизованности", - пишет украинский военный канал.

По оценке Deep State, закрепившись в Родинском, РФ начнет бить по Гришино, нарушая логистику ВСУ. Также возможно наступление в направлении Шевченко.

Вчера Deep State писал, что армия РФ продолжает охват Покровска с северо-востока.

Война в Украине идет 1259-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продолжает охват Покровска с северо-востока, продвинувшись в Сухецком, свидетельствует карта Deep State. Также россияне продвинулись на юге Донецкой области около Зеленого Поля и около Лимана.

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