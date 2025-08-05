Российские войска продвинулись у границы Днепропетровской области в районе Воскресенки. Об этом сообщает военный паблик Deep State.

Также россияне продвинулись около Торецка.

И захватили Попов Яр, что между Константиновкой и Покровском.

Напомним, по данным Deep State, за прошедший месяц войска РФ имели наиболее высокие темпы наступления в Украине с начала 2025 года. За июль РФ удалось продвинуться на территории общей площадью в 564 квадратных километров. Это на 12% больше, чем в июне.

Война в Украине идет 1259-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продолжает охват Покровска с северо-востока, продвинувшись в Сухецком, свидетельствует карта Deep State. Также россияне продвинулись на юге Донецкой области около Зеленого Поля и около Лимана.

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