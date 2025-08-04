Российские войска продолжают охват Покровска Донецкой области с северо-востока. Зафиксировано продвижение в Сухецком.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Deep State.

Также россияне продвинулись на юге Донецкой области около Зеленого Поля - на стыке с Днепропетровской и Запорожской областями.

Ситуацию вокруг Покровска, куда уже заходят российские военные, мы анализировали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1258-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне главком ВСУ Сырский сообщил, что "наиболее сложная обстановка" сейчас на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. По данным Deep State, армия РФ продвинулась около Лимана, на южно-донецком направлении и на границе с Днепропетровщиной. Генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко назначен командующим Воздушных сил ВСУ.

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