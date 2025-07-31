Вопрос потери Украиной города Покровск Донецкой области – это лишь вопрос времени.

Об этом пишет газета The Daily Telegraph в репортаже из Доброполья и Павлограда.

Издание сообщает, что село Родинское – ключевой пункт в снабжении Покровска – уже пало, хотя и до сих пор не отмечено как российское на таких платформах как украинский военный телеграм-канал Deep State.

"Его падение, до сих пор не отмеченное на платформах с открытым исходным кодом, таких как Deep State, сигнализирует о стремительном и опасном наступлении. С потерей Родинского перекрыт еще один ключевой коридор снабжения, в результате чего у Украины фактически остается только один путь из Покровска", – говорится в репортаже.

Издание пишет, что "перспективы мрачные, а моральный дух украинских солдат низок": многие подали заявления на перевод в другие бригады, но этот процесс настолько запутан в бюрократии, что мало кто решается на это, разве что в самом отчаянном положении.

"Постоянная угроза беспилотников превратила даже обычные вылазки в смертельную ловушку. "Мы потеряем Покровск, – сказал один солдат. – Это лишь вопрос времени", – говорится в репортаже.

"Падение Покровска ожидается многими. Если это произойдёт, линию фронта от Павлограда, территории, которую украинским войскам крайне сложно оборонять, будут отделять лишь открытые сельскохозяйственные угодья", – пишет The Daily Telegraph, ссылаясь на общение с военными и гражданскими на Донбассе.

"Вопрос падения Покровска – это не вопрос "если", это вопрос "когда"... Сегодня его оборона начинает трещать по швам. Некоторые считают, что полномасштабное падение неизбежно. Хотя Россия ещё не начала масштабного наступления на сам город, каждый день приближает Покровск к окружению. Некоторые солдаты предсказывают, что он может пасть в течение нескольких дней, другие говорят о неделях", – подводит итог издание.

Ранее нардеп Марьяна Безуглая заявила, что российские войска уже находятся в Покровске.

Также сегодня президент Владимир Зеленский сообщил украинцам, что в Покровск прорываются "малые группы" россиян.

О том, что происходит в Покровске, в который уже заходят российские военные, мы подробно писали в отдельном материале.