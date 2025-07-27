Армия РФ осуществила крупный прорыв на Лиманском направлении Донецкой области. Утверждается о продвижении на 5 км вглубь Серебрянского леса.

Об этом сообщают российские военные паблики.

По предварительной информации, российские подразделения установили флаги в районе озера Черниково и на территории бывшей турбазы "Уголек".

При этом россияне, вероятно, продвинулись в сторону администрации заповедника "Серебрянское лесничество". Заявляется, что линия обороны ВСУ на этом участке могла быть прорвана.

Украинский военнослужащий с позывным "Мучной" подтверждает, что в районе "Уголька" идут бои, однако, по его словам, речи о полном контроле над этим участком со стороны РФ не идет.

"Мучной" отмечает, что местность в лесу сложна для наступления из-за густых зарослей и ограниченной видимости, и украинские силы продолжают удерживать позиции, отражая отдельные попытки проникновения.

По данным Deep State, вся указанная территория сейчас находится под контролем ВСУ.

О том, что на этой неделе российские войска проникли в один из ключевых городов Донецкой области - Покровск, мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1250-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне Deep State сообщал, что в Харьковской области россияне охватывают Купянск с запада. Между Торецком и Часовым Яром россияне продвинулись в деревне Курдюмовка. Также армия РФ приблизились к границе Днепропетровской области в районе села Воскресенка. Литва направит 30 миллионов евро на покупку у США зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.