Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что готов организовать его встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом сообщают турецкие издания.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция готова принять саммит на уровне лидеров и считает, что создание рабочих групп в военной, гуманитарной и политической сферах может проложить путь к этому саммиту", - уточнили в канцелярии Эрдогана.

Также, по словам украинского президента, его турецкий коллега поддержал позицию Киева, что "любые переговоры без Украины не принесут постоянный мир".

В публикациях турецких СМИ о звонке прямо этого не говорится. Но указывается, что "Турция продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины".

Напомним, встреча Трампа и Путина запланирована на 15 августа и пройдет на Аляске.

Как пишут западные издания, европейские лидеры пытаются добиться присутствия Зеленского на саммите президентов США и РФ.

