Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вскоре посетит столицу Украины.

Об этом сообщает местная газета Türkiye.

Издание пишет, что турецкий лидер в ближайшие дни посетит Киев по приглашению своего украинского коллеги Владимира Зеленского.

Повестка визита включает как соглашение о свободной торговле, так и обсуждение усилий по достижению мира в российско-украинском конфликте, сказано в статье.

Кроме этого, газета ссылается на заявления посла Украины в Анкаре Нариман Джеляля, который заявил, что одной из ключевых тем станет утверждение соглашения о свободной торговле, способного расширить двустороннюю экономику и ускорить восстановление страны.

В последний раз Эрдоган был в Киеве в феврале 2022 года, за три недели до начала российского вторжения. В августе 2022 года президент Турции приезжал во Львов.

Ранее Эрдоган заявил, что президент США Дональд Трамп готов приехать в Турцию для переговоров с главой РФ Владимиром Путиным о мире в Украине.

Напомним, глава МИД Турции сообщил о договорённости касательно встречи Зеленского и Путина.