Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог в ближайшие дни посетит Киев. Это произойдет параллельно с визитом Стивена Уиткоффа в Москву.

Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники.

Источники сообщили изданию, что поездка Уиткоффа была "предложена россиянами" в начале этой недели и получила одобрение, несмотря на первоначальный скептицизм Трампа. Сообщается, что президент США заявил советникам, что, по его мнению, поездка будет "бесполезной".

Ранее Трамп во время беседы с журналистами заявлял, что Уиткофф может приехать в Москву в среду или четверг. Он также подтвердил, что введет санкции против России после 8 августа - но не уверен в их эффективности.

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