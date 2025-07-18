Спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога во время визита в Киев постоянно сопровождал глава Офиса президента Андрей Ермак. При этом американский гость не мог проводить много встреч в силу возраста, так как 81-летний генерал сильно уставал.

Об этом написало украинское издание NV со ссылкой на источники в Офисе президента.

Публикацию позже прокомментировала в Х дочь Келлога Меган Моббс.

"Эта статья полностью неточна и является фейковой новостью – от начала до конца. Кем бы ни был источник в исходном посте, он лгал и никому не помог. Очень обидно это читать", – написала Моббс.

Моббс возглавляет благотворительный фонд R.T. Weatherman Foundation, который с начала полномасштабного вторжения помогает Украине. Женщина проводит много времени в Киеве и бывает на передовой. Она организовала хаб на границе Румынии и Украины, через который доставляют гуманитарную помощь.

Напомним, во время визита в Киев Келлог побывал в цехах по сборке украинских беспилотников и на учебно-тренировочной базе Нацгвардии.

Также Владимир Зеленский провел в Офисе президента встречу с генералом. Стороны обсудили путь к миру и закупки оружия.