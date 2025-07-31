Министерство иностранных дел Украины отреагировало на публикации в медиа о том, что Никарагуа сообщила главе Кремля Владимиру Путину о "полном признании" захваченных украинских территорий частью России.

Соответствующий комментарий опубликован на сайте украинского дипломатического ведомства.

В МИД заявили, что если информация подтвердится, то Киев расценит такие действия, как грубое нарушение международного права.

В заявлении напоминается, что в 2020 году Украина уже вводила секторальные санкции против Никарагуа из-за того, что она открыла консульство в Симферополе.

Напомним, в Никарагуа официально признали захваченные территории Украины частью РФ. Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Об этом заявили сопредседатели республики Даниэль Ортега и Росарио Мурильо.

По убеждению Ортеги и Мурильо, война в Украине "защищает суверенитет и территориальную целостность России".

Ранее мы писали, что в июне 2022 года, после масштабного вторжения российских войск на территорию Украины, президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил российским военным присутствовать в своей стране.

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