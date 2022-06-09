Президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил российским военным присутствовать в стране, сообщают российские СМИ.

Россия вошла в список стран, которые могут принимать участие в гуманитарных операциях по поиску и спасению людей в чрезвычайных ситуациях и при природных катастрофах, а также в учениях по борьбе с преступностью.

Отметим, что кроме РФ, такое разрешение распространяется на США, Мексику, Венесуэлу и Кубу.

Еще до начала войны в Украине, в январе 2022-го, глава МИД РФ Лавров сообщили о договоренности Путина с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа о военно-техническом сотрудничестве.

Напомним, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась извиняться за поддержку Минского процесса и свою политику в отношении Украины.

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.