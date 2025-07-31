В Никарагуа официально признали захваченные территории Украины частью РФ. Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Как передает газета El 19 digital, об этом заявили сопредседатели республики Даниэль Ортега и Росарио Мурильо.

Они также заявили о солидарности с российскими семьями, которые "пожертвовали жизнями своих близких ради защиты русского народа и мира во всем мире". По убеждению Ортеги и Мурильо, война в Украине "защищает суверенитет и территориальную целостность России".

Еще до масштабного вторжения в Никарагуа признали российским Крым, власти страны открыли там свое консульство. Оно заработало в ноябре 2020 года и стало первым представительством иностранного государства на аннексированном полуострове.

В связи с этим осенью 2020 года украинский Кабинет министров обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины с предложением ввести санкции против Никарагуа.

Затем уже в июне 2022 года, после масштабного вторжения российских войск на территорию Украины, президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил российским военным присутствовать в своей стране.