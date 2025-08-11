Европейские лидеры пытаются добиться присутствия президента Украины Владимира Зеленского на саммите президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Издание указывает, что европейские лидеры не были приглашены на саммит 15 августа, поэтому они "проводят много времени, разговаривая сами с собой".

В том числе главы МИД стран ЕС проведут экстренное совещание в Zoom, на котором также будет министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Представитель правительства Германии сообщил изданию, что виртуальный саммит будет посвящен вариантам давления на Россию, вопросам об украинских территориях, захваченных Россией, гарантиям безопасности для Киева и последовательности возможных мирных переговоров.

Ранее сообщалось, что в Европе разочарованы согласием Дональда Трампа на встречу с президентом России.

Напомним, что глава Белого дома ушел от ответа на вопрос, будет ли Зеленский на его встрече с Путиным.

Между тем западные журналисты считают, что комментарии Трампа о Зеленском "не предвещают ничего хорошего" перед встречей с Путиным на Аляске.

О том, что стало понятно после заявлений Трампа, мы писали в отдельном материале.