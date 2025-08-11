Сегодня президент США Дональд Трамп впервые подробно высказался о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным и возможных условиях завершения войны.

С одной стороны, конкретики по этим условиям он почти не сказал и ограничился обтекаемыми фразами о том, что надеется на конструктивную встречу, попросит Путина остановить войну, попытается посадить Путина и президента Украины Владимира Зеленского за один стол и т.д.

С другой стороны, подтвердил тему про "обмен территорий". Хотя он не сказал, какие именно территории будут обмениваться, но четко акцентировал, что обмен будет. И при этом резко негативно отреагировал на возражения по этому поводу Зеленского.

"Меня немного задело то, что Зеленский говорит: "Ну, мне нужно получить конституционное одобрение". То есть у него есть одобрение, чтобы вести войну и убивать всех, но для обмена территориями ему нужно одобрение", - сказал Трамп.

Судя по негативной реакции Трампа, территориальный размен - ключевой момент его переговоров с Путиным. И сделки по Украине в целом, как ее видит Белый дом.

Кроме того, он дал еще несколько негативных сигналов в адрес украинских властей.

Во-первых, сказал, что если сделка на этот раз сорвется, то он просто выйдет из переговоров и прекратит заниматься мирным урегулированием. При этом, по тону заявления, это читалось как намек на то, что он вообще перестанет заниматься Украиной.

Во-вторых, фактически подтвердил, что на его первой встрече с Путиным Зеленский присутствовать не будет. Президента Украины, исходя из слов Трампа, пригласят на следующем этапе - для переговоров либо с Путиным, либо "на троих" с Трампом.

В-третьих, он вновь дал понять, что не верит в победу Украины и в поражение России. Он назвал "тупым" вопрос, может ли Украина победить Россию.

Итак, если подытожить, то основной вопрос в будущих переговорах - это анонсированный Трампом размен территорий. По данным СМИ, в рамах сделки Москвой и Вашингтоном обсуждается вывод украинских войск из Донбасса, а также вывод российских войск из каких-либо других украинских регионов (предположительно - из Сумской и Харьковской областей, при заморозке линии фронта в Запорожской и Херсонской областях).

Сейчас украинские власти и европейцы пытаются переубедить Трампа и уговорить его снять требование о выводе ВСУ из Донецкой области. На среду намечен разговор Зеленского и европейцев с президентом США, на котором Киев и Европа, вероятно, предпримут попытку повлиять на мнение Трампа перед встречей с Путиным.

В этой связи важное значение имеет то, в каком статусе находится вопрос "размена территорий" в переговорах Москвы и Вашингтона. Является ли это требованием Путина, которое Трамп пока не согласовал и оно пока ещё обсуждается? Либо это общая и уже утвержденная на высшем уровне позиция США и России?

В первом случае шансы переиграть ситуацию у Киева есть. Хотя тогда от сделки, скорее всего, откажется Путин и переговоры ни к чему не приведут. И ситуация либо вернётся в состояние начала прошлой недели, когда США оказались на грани торговой войны с крупнейшими незападными странами из-за угроз введения против них пошлин за импорт российской нефти. Либо Трамп просто, как он и предупредил уже, "умоет руки".

Во втором случае переиграть ситуацию уже будет гораздо труднее и украинские власти окажутся перед выбором из двух плохих вариантов: либо согласиться с предложением Трампа и вывести войска из Донецкой области, либо отказать Трампу, что может привести к жестким мерам давления Вашингтона на Киев. Тем более что недовольство позицией Зеленского, как видим, Трамп уже высказывает.