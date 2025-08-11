Глава Белого дома Дональд Трамп, уже поделившийся ожиданиями от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, хочет скорейшего перемирия в Украине и обещает усадить президента Украины Владимира Зеленского и Путина в одном помещении для решения вопроса.

Об этом американский лидер заявил во время общения с прессой.

"Я хочу видеть прекращение огня очень-очень быстро", - сказал Трамп.

Также, по словам главы Белого дома, 88% украинцев хотят видеть сделку с Россией.

"Я усажу их обоих (Путина и Зеленского - Ред.) в одном помещении со мной или без меня и думаю, что они решат вопрос", - добавил президент США.

Между тем в последних заявлениях Трампа один из главных моментов - критика Зеленского за слова, что Конституция запрещает ему отказ от территорий.

"Меня немного задело то, что Зеленский говорит: "Ну, мне нужно получить конституционное одобрение". То есть у него есть одобрение, чтобы вести войну и убивать всех, но для обмена территориями ему нужно одобрение", - сказал Трамп. При этом он добавил, что "обмен землей" произведен будет.

Напомним, в субботу украинский президент выступил против передачи России украинских территорий, сославшись на Конституцию. Это был его ответ на публикации западных СМИ о том, что, по условиям сделки, обсуждаемой Москвой и Вашингтоном, ВСУ должны полностью выйти из Донецкой области.

И, судя по негативной реакции Трампа, территориальный размен - ключевой момент его переговоров с Путиным. И сделки по Украине в целом, как ее видит Белый дом.

Ранее мы уже писали, что ссылка на Конституцию имеет основания, если отказ от территорий Украина оформляет официально. Если же речь идет не о юридическом изменении границ государства, а о выводе войск с той или иной территории, то для него нужны не изменения Конституции, а приказ командования.