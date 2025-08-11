Анализируем итоги 1265-го дня войны в Украине.

Диспозиция накануне переговоров

В конце прошлой недели Трамп объявил о переговорах с Путиным на Аляске, которые состоятся 15 августа.

Само намерение встретиться с российским президентом уже вызвало бурную реакцию в мире. Прозвучало множество мнений и заявлений.

1. Во-первых относительно повестки переговоров.

Основной посыл, который идет по этому поводу от западных СМИ, такой: Россия требует в качестве главного условия сделки вывода украинских войск из Донбасса. При этом РФ согласна заморозить текущие линии фронта на юге - в Запорожской и Херсонской областях.

На выходных эту же версию повестки переговоров уже от себя озвучил и Зеленский. "Сейчас Путин хочет, чтобы ему простили захват юга нашей Херсонщины, Запорожья, всей территории Луганщины, Донецкой области и Крыма", - сказал президент Украины в субботу.

Забегая вперед, скажем, что и Зеленский, и основные европейские лидеры, и поддерживающая их западная пресса считает такой формат сделки неприемлемым (к чему мы еще вернемся ниже). Однако далеко не факт, что описанный ими вариант соглашения в полной мере отражает то, что обсуждается Вашингтоном и Москвой.

Напомним, что и Трамп, и госсекретарь Рубио, и позже другие официальные лица США говорили, что готовится не просто односторонняя уступка территорий Киевом - а обмен. Вчера об этом в очередной раз упомянул и посол США при НАТО Уитакер.

"Технические команды ведут переговоры, это хорошие новости. Они смогут сказать, какие земли могут быть обменяны, и может ли это произойти... Сейчас технические эксперты должны набросать сделку на бумагу", - заявил он в эфире CNN.

Если речь действительно идет об обмене земель, то можно предположить здесь не только выход ВСУ из Донбасса, но и россиян из Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей (раз РФ отказывается отступать на юге Украины).

Если инсайды верны, и есть предварительное согласие США на вывод ВСУ из Донбасса, речь может идти о переходе под контроль РФ как минимум десяти городов - Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Покровск, Мирноград, Родинское, Доброполье, Лиман и Северск. Это примерно 25% территории Донецкой области или почти 7 тысяч квадратных километров (на карте обозначено красным цветом).

Большинство этих городов - крупные укрепрайоны ВСУ, которые годами готовили к обороне. Также это будет знаменовать продвижение российских войск на более чем 80 километров на запад.

В то же время, Россия контролирует в Харьковской области 1 175 квадратных километров территории. И еще 207 квадратных километров - в Сумской области и незначительную площадь в Днепропетровской (на карте обозначены синим цветом). То есть, даже если будет некий размен по этим регионам на Донбасс, то он будет многократно не в пользу Киева.

Но вернемся к словам Уитакера о работе "технических команд", которые пишут проект сделки. Из этого можно сделать вывод, что к своей встрече Трамп и Путин планируют иметь на столе детально согласованное решение.

При этом сам Трамп сегодня заявил, что встреча на Аляске будет "скорее предварительной". И следующая встреча планируется, по его словам, уже с участием Украины в формате Путин-Зеленский либо Зеленский-Трамп (но о сегодняшних заявлениях Трампа мы скажем подробнее чуть ниже).

Генсек НАТО Рютте вчера также заявил, что во время встречи Путина и Трампа на Аляске финального соглашения достигнуто не будет. По его словам, это будут некие предварительные консультации и "проверка Путина президентом Трампом" - а "полноценные" мирные переговоры, включая вопросы прекращения огня, территорий и гарантий безопасности Киеву, будут включать участие Украины и европейцев.

"Это не будет окончательным решением. Не будет и финальной сделки", - заявил Рютте.

Впрочем, как мы уже указали, это противоречит сказанному представителями США, которые несколько раз заявили о том, что краеугольный камень встречи Трампа и Путина - вопрос территорий. То есть готовится некое конкретное решение, а не только "проверка Путина" (что подтверждает и Уитакер).

2. Украина и ключевые европейские страны высказались против описанной выше повестки переговоров.

Зеленский утром субботы - после того, как стало известно место и время встречи Трампа с Путиным - опубликовал заявление с отказом отдавать России территории.

"Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Украинцы не будут отдавать свою землю оккупанту. Мы не дадим России награды за содеянное. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут", - заявил он.

Также Зеленский послал скрытый упрек Трампу, заявив, что Аляска, где будут встречаться президенты США и России, "слишком далеко от Украины". Кроме того, он выразил недовольство, что регулярно срываются все дедлайны, которые ставятся Путину (намек на закончившиеся в пятницу 10 дней ультиматума Трампа, после которых никаких жестких санкций президент США против РФ не ввел).

В той же стилистике высказалась и Европа. Лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании и Финляндии, а также Еврокомиссия официально выступили против планов передачи России части территории Украины ради прекращения огня.

Также они потребовали участия Украины в переговорах и предложили не начинать их до начала перемирия.

"Содержательные переговоры могут состояться только в условиях прекращения огня или снижения уровня боевых действий. Путь к миру в Украине не может быть определён без участия Украины. Мы остаёмся привержены принципу, что международные границы не должны изменяться силой. Текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров", - говорится в заявлении.

Сегодня стало известно, что Зеленский и европейские лидеры в среду созвонятся с Трампом - за два дня до его встречи с Путиным на Аляске. Разговор состоится в 16:00 по Киеву. В нем также примет участие вице-президент Вэнс.

Мерц на выходных довольно жестко высказался по поводу переговоров США и России. "Мы в любом случае не можем принять, что через головы европейцев, через головы украинцев между Россией и Америкой будут обсуждаться или даже решаться вопросы территорий. Я исхожу из того, что американское правительство видит это так же", - заявил канцлер ФРГ.

3. Позицию американцев приехал представлять в Европу вице-президент США Вэнс. В субботу он побывал в Лондоне, где встретился как с британцами, так и представителями Офиса президента - Ермаком и Умеровым.

Но, судя по тому, что тревожные заявления Зеленского и европейцев не прекратились, а ведущие западные СМИ только усиливают риторику против предстоящей встречи - особо Вэнс никого в Европе не успокоил. Да и в целом выбор этой фигуры для "успокоения" вызывает вопросы - вице-президент США известен как давний противник помощи Украине и критик не только Зеленского, но и Европы.

После поездки в Лондон Вэнс сделал несколько заявлений, от которых Европе явно легче не стало. "Мы закончили с финансированием военных действий в Украине. Мы хотим добиться мирного урегулирования этой проблемы", - сказал он.

"Во первых, Украина - это задний двор Европы. Вы, ребята (европейцы - Ред.), должны выступить вперед и взять на себя больше ответственности. Вы должны играть большую роль в финансировании Украины. Мы закончили с финансированием войны. Мы принесем мирное окончание этого конфликта. Мне кажется, что американцы устали финансировать войну. И если европейцы будут покупать оружие которое мы делаем, нас это устроит. Но сами мы спонсировать это уже не будем", - сказал вице-президент США.

Предстоящие переговоры Путина и Трампа он назвал "значительным прорывом" для американской дипломатии. При этом, Трамп, со слов Вэнса, не уверен в успехе переговоров по Украине, но считает необходимым дать им шанс.

"Мы попытаемся найти такое решение на основе переговоров, которое устроит и россиян, и украинцев. В конце концов, обе стороны, вероятно, будут недовольны", - добавил он.

Пока, впрочем, недовольна только Украина, в России же царит приподнятое настроение. Во вчерашнем эфире программы "Вести недели" (это главная итоговая передача в РФ) на федеральном телеканале "Россия 1" прозвучала фраза, что Трамп и Путин подпишут на Аляске "план окончания СВО".

Сам сюжет крайне позитивно оценивает предстоящую встречу - он, среди прочего, озаглавлен фразой "Шансы на мир". Также там говорится, что "Европе нет места на переговорах". "Это встреча России и США, и других голосов там звучать не будет", - говорится в передаче с намеком не только на Европу, но также и на Зеленского.

"Из Анкориджа до Брюсселя, как ни крути, семь тысяч километров. Мы же с американцами можем увидеть друг друга в бинокль", - заявил телеведущий.

4. Главный вопрос ко встрече Путина и Трампа - какой позиции будет к тому моменту придерживаться президент США. Будет ли он наставать на необходимости вывода украинских войск из Донбасса (с какими-то компенсациями Украине в Сумской и Харьковской областях). Либо же Зеленский и европейцы убедят его снять данное требование и вновь предложить перемирие по линии фронта.

В последнем случае реакция Путина, скорее всего, окажется, как и прежде, отрицательной и никакого прекращения огня не будет также как, возможно, не будет и встречи на Аляске. В первом же случае (Трамп потребует вывода ВСУ из Донецкой области) перед Зеленским будет развилка из двух вариантов - пойти в отказ с риском полного прекращения американской помощи и, не исключено, неких ещё более жестких мер принуждения со стороны США. Либо принять требование о выводе ВСУ из Донецкой области, постаравшись на что-либо этот вывод обменять (вывод войск РФ с части других территорий, увеличение западной помощи, быстрое вступление в ЕС и т.д.).

Сегодня Трамп впервые подробно высказался о переговорах с Путиным и возможных условиях завершения войны.

С одной стороны, конкретики по этим условиям он почти не сказал и ограничивался обтекаемыми фразами о том, что надеется на конструктивную встречу (хотя она и будет предварительной), попросит Путина остановить войну, попытается посадить Путина и Зеленского за один стол и т.д.

С другой стороны, подтвердил тему про "обмен территорий". И хотя он не сказал какие именно территории будут обмениваться, но несколько раз повторил, чтоб обмен будет. И при этом резко негативно отреагировал на возражения по этому поводу Зеленского.

«Меня немного задело то, что Зеленский говорит: «Ну, мне нужно получить конституционное одобрение». То есть у него есть одобрение, чтобы вести войну и убивать всех, но для обмена территориями ему нужно одобрение», - сказал Трамп.

При этом он добавил, что «обмен землей» произведен будет.

Судя по негативной реакции Трампа, территориальный размен - ключевой момент его переговоров с Путиным. И сделки по Украине в целом, как ее видит Белый дом.

Мы уже писали, что ссылка на Конституцию имеет основания, если отказ от территорий Украина оформляет официально. Если же речь идет не о юридическом изменении границ государства, а о выводе войск с той или иной территории, то для него достаточно приказа командования.

Кроме того, он дал еще два негативных сигнала в адрес украинских властей.

Во-первых, дал понять, что если сделка на этот раз сорвется, то он просто выйдет из переговоров. Он при этом не упомянул, что намерен вводить санкции против Москвы. И потому заявление читалось как намек Трампа Киеву - "не согласитесь на сделку, полностью прекратим всякое участие в войне, включая военную помощь".

Во-вторых, он вновь дал понять, что не верит в победу Украины и в поражение России. Он назвал "тупым" вопрос может ли Украина победить Россию. "Россия - воюющая страна. Именно этим они и занимаются. Они ведут много войн. Они победили Гитлера и Наполеона", - сказал Трамп.



Но в целом, повторимся, по-прежнему все упирается в вопрос территорий и его ключевой элемент - вывод украинских войск из Донбасса, а также вывод российских войск из каких-либо других регионов (предположительно - из Сумской и Харьковской областей). Как уже писалось выше сейчас Киев и европейцы пытаются переубедить Трампа и уговорить его снять это требование. Как уже писалось выше, в среду на 16.00 по киевскому времени намечен разговор Зеленского и европейцев с президентом США, на котором Киев и Европа, вероятно, и предпримут последнюю попытку повлиять на мнение Трампа.

В этой связи важное значение имеет то, в каком статусе находится вопрос "размена территорий" в переговорах Москвы и Вашингтона. Является ли это требованием Путина, которое Трамп пока не согласовал и оно находится в процессе обсуждения. Либо это общая и уже утвержденная на высшем уровне позиция США и России (а именно на это намекается во многих публикациях западных СМИ). В последнем случае отказ Киева пойти на данный размен может повлечь жесткую реакцию Вашингтона. И недовольство позицией Зеленского, как видим, Трамп уже высказал.

Математика потерь - за окончание войны

Хотя западные СМИ уже заранее и критикуют встречу Путина с Трампом - они в целом выступают за окончание войны (пусть и по линии фронта, без новых территоральных уступок России).

Международный обозреватель Financial Times Гидеон Рахман объясняет это тем, что Украина "медленно проигрывает" войну. А потому "полный срыв переговоров и ее продолжение, вероятно, выгоднее России, чем Украине".

Как мы уже писали, основная проблема ВСУ, решение которой не просматривается - это нехватка личного состава. Зримый признак этого - жесткая "бусификация", которая означает, что добровольцев практически не осталось, а мотивация идти на войну среди остальных низкая.

Украинские военные и волонтеры в последнее время активно пишут, чтр нехватка людей грозит крахом обороны ВСУ.

Экс-нардеп и действующий военный Игорь Луценко недавно заявил, что в украинской армии через два года может не остаться людей. К такому выводу он пришел, подсчитав официальные и неофициальные данные о мобилизации и потерях в ВСУ.

Нардеп Костенко сообщал, что Украина мобилизует 30 тысяч человек в месяц. В реальности, по мнению Луценко, столько удается набрать не каждый месяц и цифра ближе к 20 тыс. В месяц правоохранители регистрируют около 16–19 тысяч СЗЧ - реально их раз в 5 больше. Потери, по данным СМИ, составляют 5–8 тысяч в месяц, "к этому можно прибавить столько же тяжело раненных, которые на долгое время или навсегда выбывают из строя".

"Довольно консервативно можно предположить, что ежемесячное сокращение армии может составлять 10–15 тысяч человек. Ещё одна "чистая гипотеза": реально воюет, реально держит фронт — вовсе не "бумажный миллион". На деле, в лучшем случае, это 400–500 тысяч (из которых лишь малая часть находится на "нуле"). А возможно — и 300 тысяч. И при таком темпе через какие-нибудь два года — на фронте не останется никого. Это оптимистичный сценарий, если всё оставить как есть", - пишет Луценко.

Волонтер Мария Берлинская, подсчитав численность ВСУ, пришла к выводу, что армия РФ может снова оказаться под Киевом уже этой зимой.

По ее персональным оценкам, потери ВСУ погибшим в день - 300 человек, ранеными - до 750, СЗЧ - до 500. То есть ориентировочно потери в день - 1550 человек, а в месяц - 46 500. При этом мобилизовывать удается до 20 000 человек, то есть "мы идем в минус 26 500 в месяц" и на 318 000 в год.

"Даже если эту цифру сразу разделить на два (легкораненые возвращаются, часть из СЗЧ тоже) - все равно будет впечатляющая цифра. Минус 159 000 в год. И никакой миллионной армии у нас давно нет, кстати. Враг идет ориентировочно в плюс 9-10 тысяч в месяц. То есть плюс 120 тысяч в год. И это еще никакой мобилизации они толком даже не начинали. Пока мы считаем, сколько депутатов меняют позицию за неделю. Пора считать, сколько депутатов останутся в Киеве, когда враг снова будет стоять под столицей. Если мы ничего не изменим, это вполне может произойти уже этой зимой", - резюмирует Берлинская.

Стратегический прорыв РФ в ближайшие месяцы прогнозировал недавно и немецкий военные эксперт Юлиан Репке. Он также называл одним из главных факторов этого нехватку личного состава у ВСУ.

Эти расчеты, сделанные отнюдь не сторонниками России, говорят о том, что чем дольше длится конфликт, тем больше территорий может потерять Украина. И тем хуже будут условия на следующих переговорах - если нынешние закончатся провалом.

Война против экономики

Еще один аргумент в пользу скорейшего завершения войны - рекордное ухудшение торгового баланса в Украине. За 6 первых месяцев этого года в страну ввезли импортных товаров на 38,8 млрд долларов, тогда как их экспорт составил всего 20 млрд, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

То есть, торговый дисбаланс за полгода - минус 18,3 млрд долларов. Если так пойдет дальше, то по итогам года показатель составит, как минимум, минус 36,6 млрд. Хотя, как считает экономист Данил Монин, на самом деле он может оказаться намного большим.

И это только по товарам. Если учитывать еще и услуги (а там также наблюдается снижение экспорта и рост импорта), то минус по торговому балансу, по мнению Монина, вырастет по итогам года до 50,5 млрд долларов, что почти вдвое больше, чем в прошлом году. МВФ прогнозирует торговый дефицит для Украины на уровне 46,5 млрд долларов, а Нацбанк - рекордные 52,2 млрд.

"Это почти на 23,5 млрд больше, чем в прошлом году, и порядка 25% ВВП, рекордно много. Ни до войны, ни с начала полномасштабного вторжения такого еще не было", - говорит Монин.

Растущая дыра в торговом балансе - это, по факту, вымывание валюты из страны. Последствия могут оказаться катастрофическими для всей экономики.

"Резкая девальвация гривни, рост инфляции и торможение экономического роста, вплоть до минусовых отметок. Пока ситуацию сглаживает поступление международной помощи, но уже есть прогнозы по снижению роста ВВП в этом году", - отмечает Монин.

При этом из-за увеличения дефицита торгового баланса растет и потребность во внешней помощи. И если она не будет еще более увеличена (или, тем более, если она уменьшится), то описанные выше негативные последствия (инфляция и девальвация) украинцы смогут почувствовать уже в ближайшем будущем.

При этом внутренний запас прочности не такой уж большой - золотовалютные резервы НБУ сейчас составляют 43 миллиарда долларов. То есть, при дефиците торгового баланса в 50 млрд, в случае прекращения внешней помощи, они могут закончиться в течение года.

Основных причин резкого увеличения дефицита несколько.

Первое - рост военных закупок. В первую очередь - комплектующих для дронов, которые необходимы для их производства в Украине. Практически все комплектующие завозятся из Китая (который является крупнейшим импортером товаров в Украину - на него приходится более 20% всего импорта в страну). И поэтому чем больше Украина производит дронов, тем больше нужно импортировать комплектующих. И тем больше, соответственно, через импорт уходит валюты из страны.

Второе - прекращение транзита российского газа (из-за этого обвалился экспорт услуг) при одновременном резком увеличении импорта газа.

Третье - увеличение импорта коксующего угля из-за остановки единственной шахты в Украине, которая его добывала - шахтоуправления Покровское.

Четвертое - падение доходов от экспорта украинской металлургии и агросектора из-за нарастающих проблем как с производством продукции, так и с ее сбытом на внешних рынках (в том числе и из-за отмены "торгового безвиза" с ЕС).

Пятое - резкое увеличение импорта легковых автомобилей накануне отмены налоговых льгот с 1 января 2026 года.

И если последний фактор можно отнести к временным, то остальные проблемы носят системный (причем нарастающий) характер и труднорешаемы в условиях военного времени.

Ухудшающаяся ситуация в экономики является еще одним аргументом для Украины добиваться скорейшего мира. Подробнее читайте в статье "Страны".

Ситуация на фронте

У России тем временем продолжаются продвижения на фронте.

Российские войска захватили два села на границе Днепропетровской области - Новохатское и Толстой, а также продвинулись к Сичневому (Январскому) на территории Днепропетровщины. Об этом сообщает военный паблик Deep State.

Россияне также продвинулись восточнее Доброполья в Донецкой области.

Они закрепились у Никаноровки и Нового Шахового, а бои (серая зона) уже идут у Золотого Колодца.

Также российские войска продвинулись к северу от Родинского, где захвачено село Затишок.

Ряд продвижений на Константиновском направлении: в Александро-Калиновом, Дылеевки, а также к северу от Часового Яра (Новомарково).

В то же время ВСУ освободили населенный пункт Безсаловка Сумской области, сообщает украинский Генштаб.

В операции участвовали подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона.

Это село находится вблизи Теткино Курской области, на которое ВСУ вели наступление этой весной, которое не привело к успеху. Безсаловка была захвачена россиянами в начале июля ходе контрудара.

В прифронтовой зоне россияне разбомбили железнодорожный вокзал в Синельниково Днепропетровской области.

Также был удар по автовокзалу в Запорожье.

Ракетный удар был по предприятию в Днепре.

Украина нанесла сегодня ночью удар по приборостроительному заводу в Арзамасе Нижегородскй области РФ.

А в ночь на воскресенье был прилет по НПЗ в Саратове.