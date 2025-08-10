Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что от предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пострадает Украина.

Об этом глава словацкого правительства сообщил в видеообращении.

"Помните старую африканскую истину, которую я так люблю повторять? Она гласит: "Слоны дерутся или любят друг друга, трава всегда страдает’. Независимо от того, как пройдут переговоры слонов 15 августа, пострадает трава, в данном случае Украина", - сказал он.

При этом Фицо также призвал договориться о немедленном прекращении боевых действий и не допустить вмешательства других западных стран в возможное соглашение о прекращении огня.

"То, что произойдет в ближайшие недели, не будет радужным", - добавил Фицо.

В то же время в МИД Украины отреагировали на заявление премьера Словакии.

"Предостерегаем от использования недружелюбных фольклорных аллегорий и от попыток повысить политические рейтинги своей партии через подобные заявления. Это легкомыслие, которое оскорбляет память погибших, страдания миллионов украинских семей и жертвенность тех, кто борется за свободу", - отметили в ведомстве.

