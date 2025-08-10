Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, будет находиться на Аляске во время встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина 15 августа.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в администрации Белого дома.

По их словам, в некоторых встречах не исключено участие президента Украины.

Однако, один из чиновников Белого дома подчеркнул, что любые встречи с участием Зеленского, скорее всего, произойдут уже после встречи Трампа и Путина.

При этом в Белом доме пока не планируют трёхстороннюю встречу Трампа, Путина и Зеленского, сообщает Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

Издание пишет, что президент США "открыт для трёхстороннего саммита с Путиным и Зеленским, но пока Белый дом планирует двустороннюю встречу по просьбе Путина".

Такое заявление прозвучало на фоне требований Украины и Европы обеспечить Киеву, как минимум, место за столом предстоящих переговоров.

Напомним, лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании и Финляндии, а также Еврокомиссии выступили против передачи РФ части территории Украины ради прекращения огня.

Война в Украине идет 1264-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 августа 2025 года в обновляемом онлайне.