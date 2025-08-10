В воскресенье, 10 августа, в Украине идет 1264-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

10:29 Россияне нанесли новый удар по зданию Сумской ОВА, сообщают власти.

Дрон упал на крышу администрации.

Мэр Сум Лысенко подтвердил прилет (на видео).

10:11 Президент Зеленский поддержал заявление ряда стран Европы по переговорам президента США Трампа и Путина.

Напомним, в этом заявлении они выступили против идеи передачи России всего Донбасса ради прекращения огня.

"Окончание войны должно быть честным, и я благодарен всем, кто сейчас с Украиной, с нашими людьми ради мира в Украине, защищающей жизненно важные интересы безопасности наших европейских народов", - написал украинский президент.

На сайте Офиса президента также опубликовано общее заявление лидеров европейских стран.

09:00 Ночью россияне разбомбили беспилотниками вокзал в Синельниково Днепропетровской области.

Пострадали и другие объекты, в городе также частично пропал свет. Местные паблики пишут о 30 ударах.

Поезда через станцию Синельниково не ходят.

08:44 Российские войска продвинулись восточнее Доброполья в Донецкой области. Они закрепились у Никаноровки и Нового Шахового, а бои (серая зона) уже идут у Золотого Колодца.

Об этом сообщает Deep State.

Доброполье сейчас является ключевым логистическим узлом ВСУ при обороне Покровской агломерации. Город находится под постоянными обстрелами. Также россияне пытаются перерезать трассу Доброполье - Покровск в Родинском.

Также россияне снова продвинулись в Серебрянском лесничестве под Северском.

08:10 Ночью силы ПВО сбили или подавили 70 из 100 российских беспилотников типу Shahed, сообщили в Воздушных силах.

Зафиксировано попадание 30 БпЛА на 12 локациях в прифронтовых регионах Днепропетровщины, Харьковщины, Сумщины и Черниговщины, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

06:53 Лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании и Финляндии, а также Еврокомиссии сделали официальное заявление накануне переговоров Путина и Трампа.

Они выступили против планов передачи России части территории Украины ради прекращения огня.

Также они потребовали участия Украины в переговорах и предложили не начинать их до начала перемирия.

"Содержательные переговоры могут состояться только в условиях прекращения огня или снижения уровня боевых действий. Путь к миру в Украине не может быть определён без участия Украины. Мы остаёмся привержены принципу, что международные границы не должны изменяться силой. Текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров", - говорится в заявлении.

06:37 Глава ОП Ермак и секретарь СНБО Умеров встретились в Лондоне с вице-президентом США Вэнсом и главой МИД Британии Лэмми.

Об это сообщил сам глава Офиса президента.

Ермак потребовал участия Украины в переговорах и выступил против "признания оккупации".

"Наша позиция была ясной: надёжный и прочный мир возможен только при участии Украины за столом переговоров, с полным уважением нашего суверенитета и без признания оккупации. Перемирие необходимо - но линия фронта не является границей", - написал глава ОП.

06:24 Дроны ударили по НПЗ в Саратове РФ. Местные власти сообщают о погибшем.