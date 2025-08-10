Лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании и Финляндии, а также Еврокомиссии сделали официальное заявление накануне переговоров Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Они выступили против планов передачи России части территории Украины ради прекращения огня.

Также они потребовали участия Украины в переговорах и предложили не начинать их до начала перемирия.

"Содержательные переговоры могут состояться только в условиях прекращения огня или снижения уровня боевых действий. Путь к миру в Украине не может быть определён без участия Украины. Мы остаёмся привержены принципу, что международные границы не должны изменяться силой. Текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров", - говорится в заявлении.

Президент Владимир Зеленский поддержал заявление ряда стран Европы по переговорам президента США Дональда Трампа и Путина.

"Окончание войны должно быть честным, и я благодарен всем, кто сейчас с Украиной, с нашими людьми ради мира в Украине, защищающей жизненно важные интересы безопасности наших европейских народов", - написал украинский президент.

На сайте Офиса президента также опубликовано общее заявление лидеров европейских стран.

Напомним, западные СМИ писали, что Россия хочет вывода украинских войск из Донецкой области в обмен на прекращение огня.

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что Путин хочет, чтобы ему "простили захват юга нашей Херсонщины, Запорожья, всей территории Луганщины, Донецкой области и Крыма". Однако "второй попытки раздела Украины мы не допустим", отметил президент.