Суть предложения Москвы состоит в том, чтобы объявить прекращение огня в ответ на односторонний отвод войск Киевом из Донбасса.

Об этом со ссылкой на источники пишет американская деловая газета The Wall Street Journal.

При этом, по информации издания, лидеры европейских стран получили разноречивую информацию о намерениях россиян.

Ещё в среду, после переговоров главы РФ Владимира Путина и представителя США Стивена Уиткоффа, глава Белого дома Дональд Трамп провёл телефонный разговор с отдельными европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп, как утверждается, сообщил, что Россия готова вывести войска из южных регионов Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный контроль над Донецкой областью.

Отметим, что ранее американская газета The New York публиковала противоположную информацию – что Трамп во время разговора в среду не вдавался в подробности территориальных разменов, а только упомянул, что они планируются.

"Однако уже на следующий день Уиткофф в беседе с ключевыми помощниками европейских лидеров отозвал это утверждение, заявив, что Россия согласна только на вывод войск (ВСУ из Донбасса - Ред.) и заморозку линии фронта", – продолжает The Wall Street Journal.

В пятницу состоялся третий разговор США и европейцев.

"Уиткофф прямо заявил, что единственное предложение заключается в одностороннем выводе украинских войск из Донецкой области в обмен на прекращение огня", – пишет WSJ.

"Когда суть плана Путина стала очевидна, его сразу отвергли и Зеленский, и европейские чиновники, вовлечённые в переговоры. Любое соглашение, которое Трамп и Путин могут заключить в Аляске, не будет иметь большого значения без участия европейских лидеров", – цитирует газета заявление высокопоставленного европейского чиновника.

Напомним, по информации WSJ, в Лондоне сегодня предложили Трампу альтернативный план, по которому России предлагается безусловное прекращение огня, затем переговоры, в ходе которых допускается "обмен территорий" на равных основаниях.

Отметим, что фактически Зеленский отверг повестку переговоров Трампа и Путина, подразумевающую размен украинских территорий.

Ранее "Страна" анализировала, отдаст ли Зеленский весь Донбасс России.