США и РФ обсуждают сделку об Украине, по условиям которой Киев должен будет вывести свои войска со всей территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В рамках переговоров российский президент Владимир Путин требует сдачи всей Донецкой и Луганской областей, а взамен готов прекратить наступление в Херсонской и Запорожской областях, остановившись на текущей линии фронта.

В статье не указано, согласен ли с этим требованием президент США Дональд Трамп. Bloomberg пишет, что "США работают над тем, чтобы получить поддержку Украины и ее европейских союзников в отношении этой сделки, которая далеко не является определенной".

"Вывод украинских войск из Донецкой области стал бы крупной победой для Путина, который давно стремится к прямым переговорам с США, отстранив от них Украину и ее европейских союзников. Зеленский рискует получить предложение, которое он должен будет или отклонить, или принять, согласившись на утрату украинской территории", - сказано в материале издания.

По словам источников, обсуждаемое соглашение направлено в основном на замораживание войны и подготовку почвы для технических переговоров об окончательном мирном урегулировании.

Напомним, ранее Путин требовал вывод украинских войск со всей территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Вероятно, если информация Bloomberg верна, свое согласие на вывод украинских войск только из Донецкой и Луганской областей Путин может подать как компромисс со своей стороны. Реакции украинских властей на статью Bloomberg пока не было.

Вчера СМИ писали, что Трамп в разговоре Зеленским и европейцами предположил, что Путин может начать мирные переговоры "в случае обсуждения вопроса об обмене территориями".

Также пресса сообщала, что на встрече с президентом США Путин может предложить закрепить за Россией контроль над частью захваченных украинских территорий в обмен на вывод войск из других районов.