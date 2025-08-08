Украина готова принять перемирие по линии фронта, но не допускает международного признания контроля России над оккупированными территориями.

Об сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

По информации издания, Конституция Украины не позволяет президенту или парламенту в одностороннем порядке изменять территориальное устройство страны или допускать нарушение ее территориальной целостности.

"Однако Зеленский признал, что освобождение оккупированных территорий силой больше невозможно и необходимо искать дипломатические решения", - говорится в статье.

При этом именно вопрос признания территорий стал причиной срыва мирной сделки в начале весны, когда США, по данным СМИ, были готовы признать Крым российским.

В то же время от Украины такого признания юридически не требовалось. Однако Киев всё равно выступил против сделки, вследствие чего она не состоялась.

Напомним, как официально заявили в США, территориальный вопрос на этих переговорах будет ключевым. И территории могут стать частью соглашения о прекращении огня.

Также агентство Bloomberg написало, что Путин может дать старт мирным переговорам, если на них будут обсуждать обмен территориями.