США предложили РФ отсрочить вопрос признания захваченных территорий Украины на 49 или 99 лет в рамках мирного соглашения.

Об этом сообщает польский портал Onet со ссылкой на источники.

По информации издания, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф вчера передал Владимиру Путину план, согласованный с европейцами. Согласно данным источников, в его пункты входят:

прекращение огня, а не мир;

"фактическое признание территориальных приобретений России (путем отсрочки этого вопроса на 49 или 99 лет)";

снятие большинства санкций, а в долгосрочной перспективе и возобновление энергетического сотрудничества с РФ - то есть импорта российского газа и нефти.

При этом США не предлагают России никаких гарантий того, что НАТО не станет расширяться (то есть за Украиной остается право вступить в Альянс), и обещаний прекратить военную помощь Украине.

Отмечается и то, что последний пункт Москва принимает.

Каких-либо подтверждений подлинности этого плана нет.

