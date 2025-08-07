США предложили России отсрочить вопрос признания захваченных территорий Украины на 49 или 99 лет - Onet
США предложили РФ отсрочить вопрос признания захваченных территорий Украины на 49 или 99 лет в рамках мирного соглашения.
Об этом сообщает польский портал Onet со ссылкой на источники.
По информации издания, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф вчера передал Владимиру Путину план, согласованный с европейцами. Согласно данным источников, в его пункты входят:
- прекращение огня, а не мир;
- "фактическое признание территориальных приобретений России (путем отсрочки этого вопроса на 49 или 99 лет)";
- снятие большинства санкций, а в долгосрочной перспективе и возобновление энергетического сотрудничества с РФ - то есть импорта российского газа и нефти.
При этом США не предлагают России никаких гарантий того, что НАТО не станет расширяться (то есть за Украиной остается право вступить в Альянс), и обещаний прекратить военную помощь Украине.
Отмечается и то, что последний пункт Москва принимает.
Каких-либо подтверждений подлинности этого плана нет.
Шансы на мир между Россией и Украиной мы анализировали в отдельном материале.
Также мы писали о возможных последствиях ожидаемой встречи Путина и президента США Дональда Трампа.