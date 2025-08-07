Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг информацию польского издания Onet о предложениях США к РФ по вопросу перемирия.

Об этом Литвин написал в соцсети X.

Литвин утверждает, что во время разговора Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом не звучали предложения, которые якобы США предложили российскому лидеру Владимиру Путину.

"Сомнительно, чтобы Уиткофф или Ушаков успели поговорить с этим порталом. Вчера на разговоре лидеров ничего такого не звучало, и Уиткофф ничего такого не говорил, он говорил другие вещи", - написал советник Зеленского.

Напомним, портал Onet сообщил, что США предложили РФ отсрочить вопрос признания захваченных территорий Украины на 49 или 99 лет в рамках мирного соглашения.

Накануне Зеленский поговорил с Трампом после визита Уиткоффа в РФ. По итогам разговора президент Украины заявил, что Россия "теперь больше настроена на прекращение огня".

О том, что обсуждали на встрече в Москве Путин и Уиткофф, мы рассказывали в отдельном материале.

Тем временем агентство Bloomberg написало, что Путин может дать старт мирным переговорам, если на них будут обсуждать обмен территориями.