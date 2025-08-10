Ермак и Умеров встретились в Лондоне с Вэнсом и главой МИД Британии Лэмми
Глава Офиса президента Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров встретились в Лондоне с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и главой МИД Британии Дэвидом Лэмми.
Об это сообщил сам глава ОП.
"Наша позиция была ясной: надёжный и прочный мир возможен только при участии Украины за столом переговоров, с полным уважением нашего суверенитета и без признания оккупации. Перемирие необходимо - но линия фронта не является границей", - написал глава ОП.
Напомним, Путин и президент США Дональд Трамп на переговорах 15 августа будут обсуждать вывод украинских войск из Донбасса с заморозкой линии фронта на юге Украины.
Украина и Европа уже выступили против такого подхода.
Война в Украине идет 1264-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 августа 2025 года в обновляемом онлайне.
