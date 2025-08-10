Глава Офиса президента Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров встретились в Лондоне с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и главой МИД Британии Дэвидом Лэмми.

Об это сообщил сам глава ОП.

"Наша позиция была ясной: надёжный и прочный мир возможен только при участии Украины за столом переговоров, с полным уважением нашего суверенитета и без признания оккупации. Перемирие необходимо - но линия фронта не является границей", - написал глава ОП.

Напомним, Путин и президент США Дональд Трамп на переговорах 15 августа будут обсуждать вывод украинских войск из Донбасса с заморозкой линии фронта на юге Украины.

Украина и Европа уже выступили против такого подхода.

