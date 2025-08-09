Президент Украины Владимир Зеленский фактически подтвердил, что Москва в рамках новых предложений требует вывести украинские войска с территории Донбасса – при заморозке линии фронта в Запорожской и Херсонской областях.

Информация была озвучена в ходе вечернего обращения верховного главнокомандующего.

"Сейчас Путин хочет, чтобы ему простили захват юга нашей Херсонщины, Запорожья, всей территории Луганщины, Донецкой области и Крыма. Этой второй попытки раздела Украины мы не допустим", – заявил Зеленский.

Ранее о том, что Путин будет обсуждать с Трампом на Аляске вывод украинских войск из Донбасса, сообщили многие западные СМИ.

Напомним, ещё сегодня утром Зеленский отверг такую повестку переговоров.

Война в Украине продолжается 1263-й день. Последние новости с ключевыми событиями 9 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: Путин требует отдать весь Донбасс, что будет в сделке с Трампом по Украине, новые бунты против ТЦК.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.