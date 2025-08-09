В западных СМИ началась массированная кампания против потенциальных договоренностей президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

Немецкая газета BILD со ссылкой на источники утверждает, что американский спецпредставитель Стивен Уиткофф "неправильно понял Путина" и тот по-прежнему хочет всю территорию 4 областей, а не только Донецкую и Луганскую.

При этом издание утверждает, что Путин предложил лишь частичное прекращение огня - отказ от атак на объекты энергетики и крупные города в тылу. Но не всеобъемлющее прекращение огня.

"Уиткофф не знает, о чём говорит", — заявил украинский правительственный чиновник в беседе с BILD.

По информации редакции, такую оценку разделяют и представители немецкого правительства.

Откуда у украинских и немецких чиновников данные о том, что на самом деле говорил Путин Уиткоффу, если они на той встрече не присутствовали, издание не поясняет.

BILD также критически оценивает разговор, который состоялся вечером 7 июля, между США — а именно спецпосланником Уиткоффом, госсекретарём США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом — и европейскими партнёрами.

"У европейцев сложилось впечатление, что американцы ещё сами не пришли к единому пониманию происходящего. Это было связано в первую очередь с Уиткоффом, чьи заявления о его разговоре с Путиным в Кремле были восприняты как путанные. Европейцам он показался перегруженным и малокомпетентным, когда говорил о территориальных вопросах", - пишет издание.

Ранее мы уже писали о том, что украинские власти и европейцы могут попытаться переубедить Трампа и добиться, чтоб тот не наставал на территориальных уступках Украины, которые, по данным СМИ, обсуждаются в ходе переговоров Москвы и Вашингтона.

Ранее мы писали о том, что мог иметь в виду Трамп под "обменом территориями" между Киевом и Москвой.

Подробно о перспективах и условиях договоренностей по завершению войны в Украине мы писали в отдельном материале.