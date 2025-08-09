Со вчерашнего дня западные СМИ активно пишут о том, что условие России по завершению войны - вывод украинских войск из Донбасса при заморозке линии фронта в Запорожской и Херсонской областях. И что это условие готов обсуждать президент США Дональд Трамп.

Сам Трамп вчера заявил, что между Киевом и Москвой планируется "обмен территорий", однако не уточнив деталей.

То есть, можно предположить здесь не только выход ВСУ из Донбасса, но и россиян из Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.

При этом, судя по резко негативной реакции президента Украины Владимира Зеленского, который сегодня утром заявил, что Украина никаких территорий отдавать не будет, очертания сделки примерно такие, как сейчас муссируются в медиа. То есть, невыгодные по территориальному размену для Киева.

Если инсайды западных СМИ верны, и есть предварительное согласие США на вывод ВСУ из Донбасса, речь может идти о переходе под контроль РФ как минимум десяти городов - Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Покровск, Мирноград, Родинское, Доброполье, Лиман и Северск. Это примерно 25% территории Донецкой области или почти 7 тысяч квадратных километров (на карте обозначено красным цветом).

Большинство этих городов - крупные укрепрайоны ВСУ, которые годами готовили к обороне. Также это будет знаменовать продвижение российских войск на более чем 80 километров на запад.

В то же время, Россия контролирует в Харьковской области 1 175 квадратных километров территории. И еще 207 квадратных километров - в Сумской области и незначительную площадь в Днепропетровской (на карте обозначены синим цветом).

То есть, даже если будет некий размен по этим регионам на Донбасс, то он будет многократно не в пользу Киева.

Напомним, западные СМИ пишут, что Украина в рамках сделки Трампа и Владимира Путина может вывести войска из Донецкой области.

Ранее в Украине также скептически оценили идею встречи Трампа и Путина. В Киеве опасаются, что Кремль может использовать переговоры как инструмент давления.