Около 40 человек погибло во время взрыва на дорогом швейцарском курорте Кран-Монтана в кантоне Вале.

Об этом сообщают местные издания Rhône FM и Le Nouvelliste.

Взрыв произошел во время празднования Нового года в двухэтажном клубе Le Constellation, когда там находилось не менее 100 человек, после чего начался пожар.

По данным журналистов, из-за взрыва и огня погибли около 40 человек.

Шеф полиции кантона Вале Фредерик Гилер на пресс-конференции сообщил, что ожоги и травмы получили 115 человек. По его словам, опознание погибших и некоторых пострадавших с тяжелыми ожогами займет время. Известно, что среди погибших есть как швейцарцы, так и иностранные туристы.

Причиной ЧП могла стать пиротехника, хранившаяся в подвале, но точно обстоятельства случившегося еще не установлены.

Очевидцы пожара рассказали журналистам, что возгорание произошло из-за фейерверка, вставленного в бутылку шампанского и поднесённого слишком близко к потолку. По их словам, огонь очень быстро распространился по всей поверхности потолка.

Генеральный прокурор Швейцарии Беатрис Пиллу, отвечая на вопрос об этой версии, заявила, что не может ничего утверждать, пока продолжается следствие.

Государственный совет Швейцарии после случившегося объявил чрезвычайное положение.

Ранее мы сообщали, что в Дарницком районе Киева в результате взрыва погиб служащий Национальной гвардии Украины.

Также мы рассказывали, что мобилизованный совершил подрыв в Одесском ТЦК.