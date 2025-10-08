В Киеве на Борщаговке произошел взрыв в одной из квартир. Инцидент произошел на улице Зодчих.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По словам очевидцев, один человек буквально вылетел из окна.

При этом в результате инцидента один человек погиб и один ранен. Что именно взорвалось, в настоящее время выясняют правоохранители.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главка, взрывотехники и другие профильные службы.

Местные паблики также пишут о взрыве газа, однако пока информация официально не подтверждена.

Ранее мы писали, что в селе Морозовка, что в Киевской области, местный житель устроил теракт с идеей убить семью гранатой у мусорного контейнера. Погибла 56-летняя женщина и ранен еще один мужчина.

Война в Украине идет 1323-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями среды, 8 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, российские войска продвинулись на днепропетровском и запорожском направлениях. Минобороны РФ сообщило о захвате Нововасильевского в Запорожской области. Украина потерю населенного пункта не подтверждала. Также РФ нанесла новые удары по украинской энергетике. Под обстрел попали объекты в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

