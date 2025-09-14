В Киевской области произошел взрыв боеприпасов в районе села Калиновка. Детонация началась во время их перевозки по железной дороге.

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на источники.

Издание пишет, что в момент происшествия, рядом по маршруту двигался поезд Харьков – Перемышль.

В результате взрыв повредил контактную сеть, из-за чего состав экстренно остановился.

Сотни пассажиров были эвакуированы в ближайшую лесополосу. По предварительной информации, погибших нет.

Власти официально не подтверждали взрыва боеприпасов. При этом они сообщили о повреждении железной дороги - в частности, в районе станции Боярка, из-за чего изменились маршруты многих поездов.

Ночью же о взрывах в этом районе писали местные паблики. Предварительно сообщалось, что в Киевской области взорвалась нефтебаза.

В сети публикуют кадры поезда "Харьков-Перемышль", который попал в зону взрыва под Бояркой в Киевской области.

"Укрзализныця" также сообщает, что пострадавших не было, а пассажиры следуют дальше.

