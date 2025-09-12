В Грузия с обвинениями в сторону Службы безопасности Украины выступили местные органы. Украинская сторона обвиняется в завозе взрывчатки на территорию Грузии.

Об этом заявили в Службе государственной безопасности страны на сегодняшнем брифинге, передает местный "1 канал".

По предоставленной информации, задержаны двое граждан Украины, у которых обнаружено и изъято 2,4 кило гексогена.

Взрывчатку провезли в Грузию через Румынию, Болгарию и Турцию.

При этом отмечается, что задержанные получили взрывчатку в Украине от сотрудников СБУ.

Один из арестованных украинцев показал, что конечным пунктом назначения взрывчатки является РФ. В то же время гексоген обнаружили в одном из жилых домов в Тбилиси.

Ранее мы писали, что на территории Эстонии упал украинский военный беспилотник со взрывчатым средством. Вероятно, он атаковал Россию, но был сбит с маршрута работой РЭБ.

В июле же Служба безопасности сообщала о задержании в Одессе женщины со взрывчаткой, которая готовилась совершить теракт в ТЦК.

