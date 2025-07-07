На "Новой почте" обнаружили посылку со взрывчаткой для военного.

Об этом сообщила сама компания в своих соцсетях.

По ее информации, инцидент произошел 22 июня в Херсоне: военный обратился к сотрудником "Новой почты" и сказал, что ему пришло уведомление о посылке, которую он не ждал. При проверке выяснилось, что указанный в данных отправитель тоже ничего не отправлял. Полиция и спецслужбы при обследовании посылки установили, что в ней находилась взрывчатка. Ее уничтожили пиротехники.

На днях в Киеве пытались взорвать украинского военного на месте фиктивного свидания – взрывчатку заложили в скутер.

А весной в Одессе задержали подозреваемого в изготовлении взрывчатки, на которой подорвалась женщина в отделении полиции.