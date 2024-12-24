В Турции в селе Кавакли взорвался завод по производству взрывчатки. Предварительно, 12 человек погибли, еще трое получили ранения.

Об этом пишет CNN turk.

Взрыв произошел в производственной части завода, причина пока неизвестна. Также непонятно пока, сколько людей под завалами.

Очевидцы рассказывают, что взрыв был очень сильным и ощущалась тряска.

По словам губернатора провинции Балыкесир Исмаила Устаоглу, при взрыве на заводе не было никакой возможности диверсии.

Напомним, летом в США произошёл взрыв в штате Арканзас на заводе General Dynamics Ordnance and Tactical Systems к югу от города Литтл Рок.

Сначала компания назвала это "инцидентом, связанным с пиротехникой", но позже подтвердила, что это был взрыв.

Ранее мы писали, что в Польше на оружейном заводе компании Mesko произошел взрыв, один сотрудник погиб. На этом предприятии производились оружие и боеприпасы, в том числе для Украины.

А перед этим в Берлине горел металлургический завод оборонно-промышленной компании Diehl, которая кроме прочего выпускает системы ПВО Iris-T.