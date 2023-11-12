Сегодня утром в Харькове произошел взрыв на территории автозаправки недалеко от Южного вокзала. Взорвался автомобиль, пожар успели погасить до того, как огонь перекинулся бы на саму заправку.

Об этом сообщает полиция Харькова.

Из-за взрыва на автозаправочной станции временно ограничено движение по улице Полтавский Шлях от улицы Евгения Котляра до улицы Рыльева. Сейчас на месте работает полиция.

В результате взрыва травмировался мужчина, его госпитализировали, рассказал Суспильному директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

Ранее мы писали, что в Чугуевском районе Харьковской области на мине подорвался автомобиль. В результате инцидента пострадал мужчина. В результате взрыва 46-летний водитель получил осколочные ранения. В настоящее время он находится в больнице

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