В Харьковской области будут судить четырех человек ромской национальности, которые под видом волонтеров обворовывали и грабили пожилых людей.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, в июле прошлого года 23-летняя женщина разработала план незаконного обогащения, к которому привлекла еще двух женщин и мужчину. Злоумышленники действовали в Харькове и Лозовой, а также на территории Киевской и Днепропетровской областей в период с июля 2022 по июнь 2023 года.

"Жертвами обвиняемых были пожилые люди. Злоумышленники приходили к пожилым людям домой и представлялись волонтерами, раздающими гуманитарную помощь. Под этим предлогом обвиняемые проникали внутрь жилищ пострадавших, после чего похищали их имущество, денежные средства и открыто грабили", - говорится в сообщении.

Таким способом злоумышленники успели "заработать" 1,8 млн грн.

Ранее мы писали, что полиция разоблачила организованную группу мошенников, присвоивших более 20 миллионов гривен под видом продажи автомобилей и квадрокоптеров для ВСУ.

Также мы сообщали, что в Днепре разоблачили группировку, которая выманила на заправке десятки тонн топлива якобы на нужды ВСУ.