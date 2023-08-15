Причиной мощнейшего взрыва в российской Махачкале могла стать селитра.

По данным российских пабликов, в автосервисе, где начался пожар, хранилось 100 тонн этого взрывоопасного вещества.

Предварительная мощность взрыва оценивается в 35 тонн в тротиловом эквиваленте.

По последним данным, погибли 35 человек.

Напомним, что вечером 14 августа в российской Махачкале взорвалась заправка. Тогда сообщалось, что погибли пять человек, более десяти ранены.

Утром уже сообщали о 27 погибших в результате взрыва.

Напомним, что ранее мощный взрыв селитры прогремел в порту Бейрута. Он мог быть мощнее, чем в Тексас-Сити 70 лет назад. Тогда также сдетонировала селитра.

После трагедии в Бейруте, украинские власти решили проверить условия хранения селитры в стране.

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