После взрыва на заправке в российской Махачкале погибли 27 человек.

Такие официальные данные на утро 15 августа.

Среди погибших трое детей. Сообщатся, что всего пострадали 102 человека.

Напомним, что 14 августа в Махачкале взорвалась заправка. Изначально сообщалось, что погибли пять человек. По данным пабликов, взрыв слышали во всех частях города. Загорелись более десяти автомобилей. В российском МВД заявили, что на АЗС взорвались цистерны с топливом.

Ранее мы писали о том, что в Киеве 17-летний юноша врезался в заправку вместе с братом и погиб поссле пожара на АЗС.

Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

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