На Талинском нефтяном месторождении в Нягани, что в Ханты-Мансийском автономном округе РФ, прозвучали два взрыва.

Об этом сообщают российские СМИ.

По их информации, минимум два человека погибли и пять пострадали. Еще двоих ищут.

"К нам везут четырёх пострадавших с месторождения. Все тяжёлые. Предварительно, 70% ожога", — рассказали журналистам в няганской больнице.

Также сообщается, что сейчас на месте ЧП полыхают несколько автомобилей и лесной массив.

На место происшествия выехали несколько карет скорой помощи из Нягани, а также сотрудники МЧС.

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