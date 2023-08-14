На нефтяном месторождении в российской Нягани прогремели два взрыва, есть погибшие
На Талинском нефтяном месторождении в Нягани, что в Ханты-Мансийском автономном округе РФ, прозвучали два взрыва.
Об этом сообщают российские СМИ.
По их информации, минимум два человека погибли и пять пострадали. Еще двоих ищут.
"К нам везут четырёх пострадавших с месторождения. Все тяжёлые. Предварительно, 70% ожога", — рассказали журналистам в няганской больнице.
Также сообщается, что сейчас на месте ЧП полыхают несколько автомобилей и лесной массив.
На место происшествия выехали несколько карет скорой помощи из Нягани, а также сотрудники МЧС.
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