Причиной взрывов в селе Березина Житомирской области 2 июля стало незаконное изготовление взрывчатки. Его наладили на территории помещений бывшего коровника, весовой и склада.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Производство летом 2024 года наладил 60-летний житель Сумщины вместе с четырьмя сообщниками. Они выпускали смесевое взрывчатое вещество и взрывные устройства "с целью получения прибыли".

"Готовая продукция хранилась в неприспособленных для этого помещениях, без каких-либо разрешений, лицензий, сертификатов или других разрешительных документов, в непосредственной близости от жилых домов населенного пункта. Из-за нарушения сообщниками правил и норм при изготовлении и хранении взрывчатых веществ 2 июля около 18:00 произошло возгорание помещений, что привело к детонации и последующим взрывам мощностью более четырех тонн в тротиловом эквиваленте", - говорится в публикации полиции.

Из-за ЧП погибли двое местных жителей 16 и 26 лет, еще 83 человека получили травмы. Из-за повреждений зданий, транспорта и загрязнения воздуха сумма ущерба составляет более 46 миллионов гривен.

Организаторы производства получили подозрения.

На минувшей неделе мы рассказывали о взрывах под Житомиром.

Мы также публиковали видео последствий происшествия.