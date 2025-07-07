Причиной взрыва под Житомиром стала детонация в коровнике незаконно произведенной взрывчатки
Причиной взрывов в селе Березина Житомирской области 2 июля стало незаконное изготовление взрывчатки. Его наладили на территории помещений бывшего коровника, весовой и склада.
Об этом сообщает Национальная полиция.
Производство летом 2024 года наладил 60-летний житель Сумщины вместе с четырьмя сообщниками. Они выпускали смесевое взрывчатое вещество и взрывные устройства "с целью получения прибыли".
"Готовая продукция хранилась в неприспособленных для этого помещениях, без каких-либо разрешений, лицензий, сертификатов или других разрешительных документов, в непосредственной близости от жилых домов населенного пункта. Из-за нарушения сообщниками правил и норм при изготовлении и хранении взрывчатых веществ 2 июля около 18:00 произошло возгорание помещений, что привело к детонации и последующим взрывам мощностью более четырех тонн в тротиловом эквиваленте", - говорится в публикации полиции.
Из-за ЧП погибли двое местных жителей 16 и 26 лет, еще 83 человека получили травмы. Из-за повреждений зданий, транспорта и загрязнения воздуха сумма ущерба составляет более 46 миллионов гривен.
Организаторы производства получили подозрения.
На минувшей неделе мы рассказывали о взрывах под Житомиром.