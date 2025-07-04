Позавчерашние взрывы на предприятии около Житомира нанесли большой ущерб гражданской инфраструктуре.

Кадры, снятые жительницей административного центра на северо-западе Украины, опубликовали местные телеграм-каналы.

Несколько автомобилей, в том числе две тентованные фуры сгорели полностью. На предположительной территории предприятия, где произошла детонация, проводится разбор завалов.

Частные дома поблизости получили сильные повреждения: у кирпичных конструкций частично обрушены стены, выбиты окна, снесены крыши. Всюду разбросаны обрывки облицовочного железа, фрагменты рам и каменная крошка.

О том, что взорвалось, и о причинах детонации до сих пор не сообщалось.

Напомним, после катастрофы в Житомире жителям сообщили о загрязнении воздуха.

Как мы также сообщали, после удара РФ по Киеву наблюдается сильное задымление. Власти предупреждают о загрязнении воздуха.

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