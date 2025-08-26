На территории Эстонии упал украинский военный беспилотник. Вероятно, он атаковал Россию, но был сбит с маршрута работой РЭБ.

Об инциденте сообщает местное издание ERR со ссылкой на департамент полиции безопасности.

"Это мог быть украинский дрон, нацеленный на объекты на территории РФ, который россияне с помощью GPS-глушения и других средств электронной борьбы сбили с курса, и он отклонился в воздушное пространство Эстонии. В настоящий момент ничто не указывает на то, что это мог быть российский дрон", – сказали в ведомстве.

Эстонские правоохранители отметили, что это был ударный беспилотник, что мог вызвать серьёзные разрушения. К счастью, дрон упал на территории сельскохозяйственных угодий – здания и люди не пострадали.

Напомним, на выходных ВСУ били дронами по порту Усть-Луга в Ленинградской области, что рядом с Эстонией.

Ранее в Польше упал и взорвался неизвестный объект. Варшава направила ноту протеста в Москву.

Война в Украине продолжается 1280-й день. Последние новости с ключевыми событиями 26 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские войска контратаковали у границы Днепропетровской области. По словам главкома Александра Сырского, ВСУ освободили село Зелёный Гай у административной границы. В свою очередь россияне заявляют, что наступают в Днепропетровской области: минобороны РФ заявило о захвате села Филия Межевского района, а также деревни Запорожское у границ Донецкой и Днепропетровской областей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.