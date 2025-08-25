Украинские военные используют устаревшие учебные самолеты Як-52 для уничтожения или отклонения от курса российских беспилотников. На борту находятся пилот и стрелок, который открывает огонь по БПЛА из винтовки.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal в своем репортаже.

В материале под заголовком "Охота на российские беспилотники с винтового самолета и дробовиками" рассказывается об экипаже в составе 56-летнего пилота, который увлекался небом и научился летать ради своего хобби ещё до войны, и 38-летнего стрелка, бывшего автомеханика, который до вторжения ни разу не садился в самолёт.

"У нас сложилась такая ситуация, что нам нужно использовать все, что у нас есть", - сказал один из героев репортажа журналисту.

Действия экипажа координируются по радиосвязи, пока он не подлетит к цели так, чтобы она оказалась в пределах его видимости. После этого стрелок сквозь окно кабины расстреливает цель из винтовки.

"Эти сцены напоминают Первую мировую войну", - пишет WSJ.

Издание добавляет, что охотой на дроны занимаются любительские команды.

Ранее сообщалось, что в Украине систему ПВО усилят добровольческие формирования территориальных общин (ДФТО), членов которых посадят на гражданские самолеты, чтобы сбивать БПЛА.

Война в Украине идет 1279-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

В последние дни Владимир Зеленский сделал несколько заявлений о том, что он не готов идти на уступки России в переговорном процессе, соглашаясь максимум на остановку огня по линии фронта. В отдельном материале разбираем перспективы компромисса между Киевом и Москвой, в частности, согласие первого на сдачу территорий.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.