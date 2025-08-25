В понедельник, 25 августа, в Украине идет 1279-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 25 августа

11:33 Принудительная мобилизация в Киеве.

Местные телеграм-каналы пишут, что видео снято на ДВРЗ, где расположен главный столичный пункт сбора мобилизованных.

11:12 Армия РФ существенно продвинулась к западу от Купянска, сообщает Deep State.

Таким образом, россияне подошли на 2 км к основной трассе снабжения города из Харькова.

Также россияне продвинулись в Удачном, что рядом с Днепропетровской областью, западнее Покровска.

10:59 Deep State подтверждает освобождение Новомихайловки, о чем вчера заявил Сырский.

Также показано продвижение ВСУ в Зеленом Гаю, однако полное его освобождение, о котором заявлял главком, пока на карте не фиксируется.

Насчет ситуации с Владимировкой пока обновлений нет. О ее освобождении вчера тоже говорил Сырский. Если речь о Владимировке у Добропольского выступа, то о ее потере Deep State и не сообщал.

10:28 Китай официально заявил, что не планирует отправлять своих миротворцев в Украину. Позицию МИД КНР приводят российские СМИ.

10:05 Канада вложит 500 млн долл. в закупку американского оружия для Украины по программе PURL, сообщает Минобороны. Также Канада выделяет пакет военной помощи на миллиард долларов.

Таким образом, страны НАТО вложили в программу PURL уже 2 млрд: ранее по 500 млн дали Нидерланды, Германия, а также на троих Швеция, Дания и Норвегия.

4 августа министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины — инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Его целью обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США.

09:25 Государственный аккаунт "Зброя" опубликовал кадры некой крылатой ракеты, как заявляется, украинской.

Телеграм-каналы предположили, что это первое видео модификации украинской ракеты "Нептун", которая изначально создана для поражения морских целей, но адаптирована для ударов по наземным объектам.

Каналы пишут, что эта ракета еще в марте прошла испытания. Она способна бить на расстояние до 1000 км.

"Других объяснений, что это может быть за ракета с Х-образными складными крыльями, нет. В самом видео она никак не называется. Видео с пуском старые, снятые еще во время огневых испытаний берегового комплекса "Нептун" в 2018-2020 годах", - пишут профильные телеграм-каналы.

08:21 В Ровенской области скончался мужчина, которого удерживали в Сарненском ТЦК.

По словам его матери, Виталия Сахарука забрали в четверг 21 августа и держали в помещении три дня. 23 августа родственники узнали, что он находится в морге.

О его состоянии близких никто не уведомил. Лишь приехав в полицию вечером, семья услышала, что мужчине стало плохо и к нему вызывали скорую помощь.

Родные требуют огласки и расследования обстоятельств его смерти.

08:01 В одном из одесских ЖК военкомы провели крупный рейд. Очевидцы заявляют о 20-30 сотрудниках ТЦК и полицейских, которые проверяли людей на входе и выходе из подъездов.

На видео попал один мужчина, которого пытаются задерживать, но люди оказывают сопротивление.

Позже Одесский областной ТЦК подтвердил инцидент и добавил, что мужчине удалось бежать из-за вмешательства соседей.

07:52 "Новая война с помощью старых технологий". Газета Wall Street Journal показала, как украинские пилоты на Як-52 пытаются сбивать "Герани".

"В сценах, напоминающих Первую мировую войну, украинские стрелки высовываются из винтовых самолётов, чтобы сбивать российские беспилотники", - пишет WSJ.

Сообщается, что этим занимаются "любительские команды".

На борту такого самолёта и летят два человека: пилот и стрелок. В репортаже роль стрелка выполняет бывший автомеханик, ранее никогда не летавший.