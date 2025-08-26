Власти Херсонской области признали главную трассу в областной центр, ведущую из Николаева, опасной для проезда. Теперь Херсону грозит воздушная блокада.

Об этом пишет военнослужащий и экс-депутат Игорь Луценко у себя в Фейсбуке.

Причём произошло это только после удара FPV-дрона по прокурорской машине. Хотя такие удары были и раньше по другим автомобилям, сообщает Луценко.

"Таким образом, основная транспортная артерия, которой питался этот областной центр, сейчас не работает. Херсон официально в дроновом полуокружении", – комментирует военный.

Он отмечает, что сейчас единственная альтернативная дорога для доставки обеспечения областного центра идёт через посёлок Музыковку на север и проходит всего на 8 км дальше той трассы, что уже пребывает под ударами вражеских БПЛА.

"Выводы несложно сделать самостоятельно, прогнозировать последствия – тоже. Дороги на десятки километров вглубь либо уже являются, либо скоро будут непроездными", – пишет Луценко.

Служащий ВСУ также отмечает, что дальность ударов российских FPV-дронами постоянно растёт. Сейчас это 20-30 километров, но скоро может быть и больше, что потенциально создаст большие проблемы и для других находящихся относительно недалеко от фронта городов таких как Харьков и Сумы.

Луценко призывает принять системные решения для противодействия этой угрозе на уровне руководства страны.

Ранее о том, что в Херсоне и области стремительно ухудшается ситуация писал местный активист Юрий Антощук.

Напомним, по данным CNN, армия РФ пытается захватить Херсон, ударяя по ключевым объектам и транспортным маршрутам.