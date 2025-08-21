Владимир Путин рассматривает как свою уступку согласие заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях, сняв требование по выводу со всей территории этих областей украинских войск. При этом от остальных требований он не отказывается, сообщили Reuters источники, близкие к Кремлю.

По их словам, изначально российский президент настаивал на полном контроле четырех регионов, а также на передаче РФ части территорий Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. Сейчас под российской оккупацией находится около 73% Запорожской и Херсонской областей.

В то же время он продолжает требовать установления контроля над всей территорией Донецкой и Луганской областей.

Сохраняются и политические условия Москвы: отказ Украины от вступления в НАТО, прекращение расширения альянса на восток, ограничения для украинской армии и запрет на размещение на территории страны западных войск.

Напомним, Зеленский уже выступил против большинства этих условий. Он прямо высказался против идеи президента США Дональда Трампа об "обмене территориями".