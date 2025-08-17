Издание Reuters со ссылкой на источники опубликовало перечень условий, которые Владимир Путин выдвигает для возможного завершения войны в Украине.

Среди этих условий:

прекращение огня до достижения всеобъемлющего соглашения исключается,

Украина должна полностью вывести войска из Донецкой и Луганской областей, тогда как Россия обязуется заморозить линии фронта в Херсонской и Запорожской. При этом Москва готова вернуть Украине небольшие участки оккупированных территорий в Сумской и Харьковской областях,

признание суверенитета России над Крымом,

запрет на вступление Украины в НАТО при обсуждении возможных альтернативных гарантий безопасности (при этом агентство пишет, что Путин "открыт" к получению Украиной определенных гарантий),

официальное закрепление статуса русского языка,

свободная деятельность Украинской православной церкви,

снятие странами Запада с России как минимум части санкций.

Ранее газета The Telegraph в редакционной статье назвала предложение Путина и президента США о территориях ужасным, но при этом признала его, возможно, наилучшим вариантом из доступных Киеву.

Напомним, по данным СМИ, встреча Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Путина может состояться уже в конце следующей недели.